Em meio ao anúncio do concurso natalino da prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o prefeito Tião Bocalom revelou que, para além de uma premiação, este ano teremos também uma homenagem.

O trecho da premiação focado em fotografia carregará o nome de Marcos Vicentti, o Marcão, que faleceu no dia 18 de outubro. Nesta terça-feira (10), data em que foi anunciada a homenagem, o fotojornalista acreano completaria 57 anos.

A esposa de Marcos Vicentti, Valéria Teixeira, esteve presente na coletiva de imprensa em que foi anunciada a homenagem ao seu falecido marido, e contou um pouco sobre a relação de Marcão com a cultura e o fomento à fotografia e ao turismo no Acre.

“Vicentti, ele era um entusiasta, uma das pessoas que mais incentivava o turismo, a economia solidária, a valorização da comunidade e o Natal sempre foi uma data muito especial para ele. E esse reconhecimento é algo que a família encara com um sentimento muito, muito, muito especial. É manter o legado dele vivo, a história dele vivo, a contribuição que ele fez. Ele acreditava no potencial das pessoas. Então, ter um prêmio com o nome dele, é escrever história”, disse Teixeira, relembrando do marido.

As categorias de fotografia são as seguintes:

Foto amadora: com premiação de R$1,5 mil para o primeiro colocado, R$1 mil para o segundo, R$800 terceiro, R$400 quarto, R$300 quinto e R$100 do sexto ao décimo.

Foto profissional: R$4 mil para o primeiro colocado, R$2 mil para o segundo, R$1,5 mil terceiro, R$1 mil quarto, R$800 quinto.

Foto mais curtida no Instagram da prefeitura: R$500