Prêmio Multishow 2024: veja os vencedores de cada categoria da premiação

Os principais nomes da música brasileira estão reunidos na noite desta terça-feira (3) durante a 31ª edição do Prêmio Multishow. A cerimônia acontece no Riocentro, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.

Quem lidera as indicações este ano é a cantora Liniker, impulsionada pelo sucesso de “Caju”, álbum que ela lançou em agosto. A paulista concorre em 11 categorias diferentes, incluindo algumas das principais, como Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano, Artista do Ano e Álbum do Ano. Anitta, Gloria Groove e Pabllo Vittar aparecem logo na sequência com cinco indicações. Confira aqui a lista completa dos indicados. Confira a lista dos vencedores do Prêmio Multishow Instrumentista do Ano Amaro Freitas (VENCEDOR)

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilho Capa do Ano CAJU – Liniker (VENCEDOR)

Funk Generation – Anitta

OPROPRIO – Yago Oproprio

Serenata da GG, Vol. 1 – Gloria Groove

Tara e Tal – DUDA BEAT

Topo da Minha Cabeça – Tássia Reis Produção Musical do Ano Eduardo Pepato

Gustavo Ruiz Chagas

Julio Fejuca

Pretinho da Serrinha (VENCEDOR)

Rafael Castilhol

Iuri Rio Branco Arrocha do Ano 5 da Manhã – Natanzinho Lima

Arrasada – Heitor Costa

De Graça ou Pagando – Grelo

Mentira Estampada na Cara – Natanzinho Lima

Oração – Nadson o Ferinha

Só Fé – Grelo (VENCEDOR) MPB do Ano Cacau – Melly

CAJU – Liniker (VENCEDOR)

Feito a Maré – Jota.pê e Gilsons

Ouro Marrom – Jota.pê

TUDO – Liniker

VELUDO MARROM – Liniker Clipe TVZ do Ano Carta Aberta – MC Cabelinho (Dir. Rafael do Carmo)

La Noche – Yago Oproprio (Dir. Luis Carone)

Mil Veces – Anitta (Dir. Jackson Tisi) (VENCEDOR)

O Som – Matuê (Dir. Rafael do Carmo / Matuê)

Sagrado Profano – Luísa Sonza feat. Kayblack (Dir. Diego Fraga)

TUDO – Liniker (Dir. Marcelo Jarosz) Funk do Ano Joga Pra Lua – Anitta, Dennis, Pedro Sampaio (VENCEDOR)

MTG QUEM NÃO QUER SOU EU – Dj Topo, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

Recadin No Espelho – Mc Kevin O Chris e Luísa Sonza

Rolé Na Favela de Nave – Oruam, Didi, Dj LC da Roça, MC K9, MC Smith, Mainstreet

Te Maceto Depois do Baile – Dj Zigão, Dj Lafon do Md, Mc Rodrigo do CN, Mc Rf

THE BOX MEDLEY FUNK 2 – THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, Mc Laranjinha, MC Tuto, Dj Oreia Brega do Ano DAQUI PRA SEMPRE – Manu Bahtidão e Simone Mendes (VENCEDOR)

Me Libera – Gaby Amarantos feat. Banda Uó

Não Vou te Deixar – Gaby Amarantos e Pabllo Vittar

Outra Vez – Raidol e Viviane Batidão

Quem Manda em Mim – Zaynara feat. Pabllo Vittar

Sobrou pra Você – AQNO DJ do Ano Alok (VENCEDOR)

Anna

Mochakk

Mu540

Paulete Lindacelva

Pedro Sampaio Hit do Ano Caju – Liniker

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove

São Amores – Pabllo Vittar

Só Fé – Grelo Revelação do Ano Duquesa

Grelo

Jota.pê

Os Garotin

Yago Oproprio

Zaynara Axé/Pagodão do Ano Macetando – Ivete Sangalo part. Ludmilla

Nego Doce – O Kannalha

Perna Bamba – Parangolé part. Léo Santana

Seus Recados – Ivete Sangalo e Liniker

Tá Gostosin – ÀTTØØXXÁ e É O Tchan

Tranca Rua – ÀTTØØXXÁ feat. Baco Exu do Blues Forró/Piseiro do Ano Amor Na Praia – NATTAN

Beijo, Blues e Poesia – Seu Desejo

Casca de Bala – Thullio Milionário

Coração de Vaqueiro – João Gomes

Maravilhosa – Zé Vaqueiro

Página de Ex – Mari Fernandez Gospel do Ano Batalhas Secretas – Ton Carfi

Bênçãos que Não Têm Fim – Isadora Pompeo

Lindo Momento – Julliany Souza

Ovelhinha – Isadora Pompeo

Toda Terra – Gabriela Rocha

Tu és + Águas Purificadoras – Fhop MUSIC, Débora Rabelo e Hamilton Rabelo Música Urbana do Ano A Dança – MC Hariel e Gilberto Gil

Carta Aberta – MC Cabelinho

Crack com Mussilon – Matuê

La Noche – Yago Oproprio

Purple Rain – Duquesa, Yunk Vino e Go Dassisti

Você Parece Com Vergonha – Ajuliacosta Pop do Ano DEIXA ESTAR – Liniker, Lulu Santos e Pabllo Vittar

Mal – Jão e Gustavo Mioto

O Triste É Que Eu Te Amo – Jão

POCPOC – Pedro Sampaio

Sagrado Profano – Luísa Sonza feat. Kayblack

São Amores – Pabllo Vittar Rock do Ano Dentes Amarelos – Dead Fish

Do Tamanho da Vida – Barão Vermelho e Cazuza

Eu Nunca Fui Embora – Fresno

Labirinto da Memória – Dead Fish

Perpétuo – Black Pantera

Tradução – Black Pantera Samba/Pagode do Ano Apaguei Pra Todos – Ferrugem e Sorriso Maroto

Coração Partido – Menos é Mais

Febre – Liniker e Thiaguinho

Maliciosa – Ludmilla

Me Bloqueia – Ferrugem

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove Sertanejo do Ano Dois Tristes – Simone Mendes

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado

Gosta de Rua – Felipe & Rodrigo

Haverá Sinais – Jorge e Mateus, Lauana Prado

Mulher Foda – Simone Mendes

Xonei – Jorge e Mateus e Henrique & Juliano Álbum do Ano 333 – Matuê

CAJU – Liniker

Funk Generation – Anitta

Rosa – Samuel Rosa

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.pê

Serenata da GG, Vol. 1 – Gloria Groove Artista do Ano Ana Castela

Anitta

Gloria Groove

Jão

Liniker

Matuê Show do Ano Caetano & Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 – A Festa / Rock in Rio 2024

Iza – Rock in Rio 2024

Jão – Superturnê / Rock in Rio 2024

Ludmilla – Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp – Baseado em Fatos Reais: 30 anos De Fumaça / Rock in Rio 2024 Categoria Brasil NORDESTE – Sued Nunes

CENTRO-OESTE – Thauane

SUL – Vitor Limma

NORTE – Viviane Batidão

SUDESTE – Yan Essa será a primeira vez que a premiação entregará o Troféu Vanguarda, que será dado para Anitta pelas mãos de sua conterrânea Fernanda Abreu. Os fãs da voz de “Bellakeo” e “Envolver” também podem esperar uma performance especial da cantora, que deve reunir os maiores sucessos de sua carreira. Como assistir ao Prêmio Multishow? Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade comandarão a premiação que será transmitida ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, a partir das 20h45. A cerimônia também será exibida pela TV Globo após o capítulo de “Mania de Você”, às 22h30. Nomes como Clara Moneke (“Vai Na Fé”), Zélia Duncan e Cauã Reymond estarão presentes anunciando os vencedores. Melly, Lauana Prado, David Junior (“Mania de Você”), Viviane Araújo (“Volta Por Cima”), Diogo Nogueira, Zezé di Camargo, Alice Wegmann, Xamã (“Renascer”) e (“Juan Paiva”) também cumprirão a função.