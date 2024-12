Presídios acreanos tiveram quase 30 fugas de detentos em 2024; número é menor que o registrado no ano passado

O ano de 2024 foi marcado por diversas fugas e tentativas de fugas registradas no sistema penitenciário acreano. Segundo um levantamento enviado com exclusividade ao site ContilNet pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), durante todo o ano, 25 detentos escaparam dos presídios do Acre.

Apesar do alto número, o total de presos que escaparam dos presídios acreanos em 2024 é menor que o registrado no ano anterior, quando 36 apenados conseguiram fugir das unidades.

A Unidade de Regime Provisório (Rio Branco) foi a que mais teve fugas, totalizando 16 presos evadidos do sistema prisional. Em seguida está a Unidade de Regime Fechado (Rio Branco) e a Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva (Cruzeiro do Sul), com registro de fuga de quatro detentos, cada uma. Já a Unidade Penitenciária do Quinari (Senador Guiomard) registrou uma fuga em 2024.

Fugas que repercutiram

Uma das últimas fugas registradas aconteceu no Presídio Francisco de Oliveira Conde, na madrugada do dia 6 de novembro. De acordo com nota de esclarecimento do Iapen, seis detentos conseguiram fugir do local.

VEJA: Iapen confirma fuga de seis detentos no Francisco de Oliveira Conde durante a madrugada

Dois dos fugitivos foram recapturados em uma casa no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul no dia 14 de dezembro. Os outros quatro continuam foragidos do sistema prisional.

Os detentos fizeram um buraco na parede da cela no pavilhão B da Unidade de Regime Provisório (URP). Dois deles cumprem pena pela morte de um motorista de aplicativo em abril do ano passado.