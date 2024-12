Preventório goleia e semifinais do Campeonato Estadual Sub-15 de Futsal estão definidas

Dois jogos fecharam neste domingo, 22, no ginásio Álvaro Dantas, a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 de Futsal, no feminino.

O Preventório goleou Capixaba por 8 a 1 e Veneza e Real Sociedade empataram por 1 a 1.

Semifinais definidas

O Preventório, primeiro classificado na fase de classificação, vai jogar contra o Real Sociedade na primeira semifinal. A decisão do segundo finalista será entre Café com Leite/Porto Acre e Veneza.

Sábado e domingo

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) programou para sábado, 28, a partir das 16 horas, no Álvaro Dantas, às semifinais e no domingo, 29, às 9 horas, a disputa do título.