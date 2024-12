“Psicopata Americano”: Austin Butler será protagonista da nova versão, diz site

O ator Austin Butler, 33, será o protagonista da nova versão de “Psicopata Americano”, que adapta o livro homônimo de Bret Easton Ellis, de 1991. A história já foi contada nos cinemas antes, em 2000, com Christian Bale (“O Grande Truque” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas”) como protagonista.

A informação foi compartilhada pela Variety, que explica que embora o ator Jacob Elordi estivesse sendo cotado para o papel de Patrick Bateman, a escalação não se concretizou. Além disso, o veículo ressaltou que ambos os atores têm algo comum, já que recentemente, ambos interpretaram versões do Rei do Rock, Elvis Presley, no cinema.

A nova versão já está em desenvolvimento pela Lionsgate Pictures e terá direção de Luca Guadagnino, cineasta responsável por títulos como “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017) e “Rivais” (2024).

Ambientada na Nova York da década de 1980, a trama acompanha o ambicioso, bem-sucedido e atraente Patrick Bateman, que esconde sua verdadeira face enquanto vive uma vida luxuosa e contraditória.