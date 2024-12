Recém-nascidos internados em UTI ganham fantasia de Natal em hospital

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), todo mês, funcionários do hospital se reúnem e escolhem um tema. A coordenadora de Psicologia, Ediléa Oliveira, é quem confecciona as fantasias para os recém-nascidos que estão na UTI. Dessa vez, foram botas de Papai Noel e duendes.

— As mães levam as fantasias dos pequenos para casa. Esta iniciativa vem transformando dias de angústia e apreensão em um momento agradável e feliz para as mamães e papais da Utineonatal. É um presente que a gente ganha saber que esse momento difícil ficará eternizado na vida dessas famílias.

A moradora do Laranjal, em São Gonçalo, Yasmim Feitosa de Souza, é mãe do pequeno Samuel, que nasceu dia 14 deste mês e está internado na UTI Neo.

Especializada em partos de alto risco, de acordo com a SES, a nova maternidade do Heal conta ao todo com 36 leitos, distribuídos por 12 quartos, que também ganharam banheiros (antes eram coletivos e localizados no corredor), novas camas, berços e poltronas. Já a UTI Neo conta com 10 leitos de UTI neonatal e 5 de UI (Unidade Intermediária /Semi-Intensiva).