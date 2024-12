Réveillon no Arena da Floresta: ônibus vão circular até 3h da manhã; veja como será o trajeto

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), já definiu como vai funcionar o transporte coletivo durante o Réveillon, para atender a população que vai acompanhar a festa gratuita no Arena da Floresta.

Do dia 31 para o dia 1 primeiro, a RBTrans vai oferecer uma linha especial entre 20h e 3h da manhã. O ponto de embarque/desembarque, após as 23h, será em frente à Galeria Cunha, na Rua Quintino Bocaiúva.

“A partir das 23h, os veículos escalados para a operação que não estiverem no sentido bairro – centro, não entrarão no Terminal Urbano, devendo realizar o desembarque dos passageiros no ponto especial da Rua Quintino Bocaiúva”, destacou o órgão em nota.

Nos feriados de final de ano apenas 50% da frota estão em operação já que os funcionários possuem direito à folga, como exigência dos sindicatos dos trabalhadores em transporte, mas a população não ficará desassistida, é o que garante a RBTrans.