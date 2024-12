Saiba quais são os municípios do Acre que mais buscam por ‘sexo grupal’ em site

Um levantamento do aplicativo Ysos, que conecta pessoas interessadas em sexo grupal (swing), mostra que Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Acrelândia são os municípios com maior número de pessoas adeptas ao modelo de relação sexual no estado.

“Essas cidades mostram que o swing está se tornando cada vez mais comum em diferentes tipos de comunidades, não se limitando às capitais”, diz Gustavo Ferreira, head de marketing do Ysos.

Dos usuários do app no Acre, casais formam 45% do grupo. O restante é composto por pessoas solteiras, sendo 38% de homens e 14% de mulheres. 3% são de pessoas travestis e crossdressers.

O levantamento também aponta um aumento na procura por mulheres trans.