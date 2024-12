O Nordeste deve ser a única região que as precipitações devem ser escassas durante a semana. A previsão aponta que as chuvas devem ficar abaixo dos 20 mm ou poderão haver áreas sem precipitação significativa. A previsão do Inmet refere-se ao período de 9 a 16 de dezembro

No Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade provocarão pancadas de chuva ao longo da semana, com acumulados acima de 30 mm em grande parte da região. Já no Nordeste, as áreas de instabilidade podem provocar chuvas no oeste e sul da Bahia, no Maranhão e no Piauí, mas com acumulados abaixo dos 20 mm.

As áreas de instabilidade também devem persistir no Centro-Oeste. Esse cenário pode provocar chuvas isoladas no Mato Grosso do Sul e em grande parte de Goiás, com acumulados previstos acima de 40 mm, podendo atingir 100 mm em algumas localidades. No Mato Grosso, os acumulados ao longo da semana deverão variar entre 10 mm e 40 mm.

No Sudeste, as chuvas terão variações ao decorrer da semana. Em São Paulo e no Rio de Janeiro as chuvas devem persistir até a próxima quinta-feira (12/12), quando os volumes vão diminuir. Em Minas Gerais e Espírito Santo, as chuvas se intensificarão no centro-sul a partir de quarta-feira (11/12), persistindo ao longo da semana.

O Sul terá tempo firme neste início de semana. O tempo deve ficar instável a partir de sábado (14/12). Os maiores acumulados para a semana estão previstos para o Paraná e leste de Santa Catarina, com volumes que poderão ultrapassar 80 mm.

Temperaturas

A meteorologia aponta para a continuidade de máximas elevadas no Norte e Nordeste durante esta semana, com valores variando entre 26°C e 36°C.

Na Região Centro-Oeste, as temperaturas máximas também estarão elevadas e devem variar entre 26°C e 34°C, enquanto na Região Sudeste os valores estarão entre 26°C e 32°C. Na Região Sul, as temperaturas máximas oscilarão entre 20°C e 32°C no decorrer da semana.