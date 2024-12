A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) obteve classificação máxima, de 5 estrelas, em transparência, de acordo com o levantamento realizado pelo Radar do Congresso, e divulgado pelo site Congresso em Foco.

Socorro Neri está no grupo seleto, com apenas 14 parlamentares em todo o território nacional, sendo 12 deles deputados, com os outros dois estando no senado. Além disso, ela é a única do estado do Acre que figura no ranking.

“Transparência é um dos pilares da boa política e da gestão pública. Essa é a melhor forma de honrar o voto dos cidadãos e reforçar a confiança na democracia”, explicou Socorro Neri.

O estudo é realizado mensalmente em 2024 e avalia o nível de transparência dos parlamentares com base em 11 indicadores digitais, que incluem a divulgação de informações além das exigências legais, como gastos parlamentares, organização do gabinete, agenda de compromissos e presença em redes sociais.

Entre os aspectos analisados estão a atividade em pelo menos duas redes sociais, atualizadas nos últimos 20 dias; a existência de site oficial com publicações recentes; e a divulgação detalhada de despesas, estrutura do gabinete e remuneração de servidores.