Sula Ximenes recebe Prêmio Mulher Destaque 2024 e reforça protagonismo do Deracre

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, recebeu nesta segunda-feira, 16, o Prêmio Mulher Destaque 2024, uma homenagem promovida pela Câmara de Vereadores de Rio Branco. O prêmio reconhece mulheres que se destacam em diversas áreas, celebrando sua contribuição à sociedade e sua conduta ética e profissional.

“Este prêmio é um reflexo do trabalho coletivo e da dedicação de toda nossa equipe. Quero dedicar este reconhecimento a todos os servidores do Deracre, que estão sempre à disposição da Prefeitura de Rio Branco, dos vereadores e, principalmente, da população. Compartilho este prêmio com as mulheres acreanas que trabalham todos os dias, carregando consigo a força e a garra da mulher acreana, e no peito, a vontade de fazer a diferença. Estamos comprometidos em resolver as demandas de infraestrutura da nossa cidade, sempre com atenção ao bem-estar e ao crescimento de nossa capital”, afirmou Sula Ximenes.

A homenagem foi proposta pelo vereador Joaquim Florêncio e destacou o papel essencial do Deracre sob a gestão de Sula Ximenes. A atuação estratégica da presidente tem sido fundamental para atender às demandas da Prefeitura de Rio Branco e às solicitações dos vereadores.

O trabalho do Deracre tem sido decisivo na melhoria da infraestrutura da capital, fortalecendo parcerias e promovendo soluções que contribuem para a qualidade de vida da população.

Além disso, o prêmio também reconhece histórias inspiradoras de mulheres e reafirma o avanço das políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, evidenciando o protagonismo feminino em diferentes setores da sociedade.