Tottenham x Wolverhampton: horário e onde assistir ao jogo pela Premier League

O último domingo do ano será de confrontos pelo Campeonato Inglês. A partir das 12h, no horário de Brasília, Tottenham e Wolverhampton se enfrentam pela 19ª rodada da competição. A bola rola no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+. O duelo é importante para os dois lados. Isso porque, o Tottenham vem de uma derrota longe de casa por 1 a 0 para o Nottingham Forest e busca reencontrar o caminho da vitória e abrir uma distância maior da zona de rebaixamento.

Já o Wolverhampton vive uma situação mais delicada. Com apenas 15 pontos, a equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, o time comandado por Vítor Pereira superou o Manchester United por 2 a 0.

Tottenham x Wolverhampton: detalhes da partida