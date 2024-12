Trump se prepara para disputa judicial sobre restrições à cidadania por nascimento nos EUA

— Estar neste país quando seu filho nasce não é motivo para que ele seja cidadão dos EUA. Isso é absurdo, e a base legal para isso é totalmente equivocada — disse ao WSJ Ken Cuccinelli, membro sênior do Center for Renewing America, um centro de estudos pró-Trump, e ex-vice-secretário de Segurança Interna.

— É para forçar o debate e ver o que acontece — disse Mark Krikorian, diretor executivo do Center for Immigration Studies, um grupo favorável a restrições de imigração próximo à primeira administração Trump. — Provavelmente vão manter a interpretação atual da 14ª Emenda. Eles querem iniciar essa disputa judicial o quanto antes para ver se conseguem concluir o processo antes do fim do mandato.