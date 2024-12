Turistas no Acre têm média de 40 anos e maior parte possui nível superior, diz estudo

O Fórum Empresarial do Acre divulgou uma pesquisa nesta semana que mostra o perfil dos turistas que visitam o Estado.

De acordo com o levantamento feito por meio de questionários aplicados na rodoviária e no aeroporto de Rio Branco, a faixa etária média dos visitantes é de 40 anos de idade.

Foram entrevistados 401 turistas, entre 27 de junho e 22 de outubro.

Os turistas também têm renda na média nacional (aproximadamente R$ 4 mil). Além disso, a maioria possui nível superior.

“Quando se sabe quem são os turistas, de onde vêm, o que buscam e quanto tempo pretendem ficar, é possível criar estratégias que tornam o Acre um destino mais atraente e acessível”, diz o estudo intitulado ‘Revistando o Turismo: um olhar pensando no futuro’.

“Metade dos turistas que chegam a Rio Branco utilizam o transporte terrestre, o que sugere que a rodoviária é um ponto importante de entrada para a cidade. O aeroporto também teve uma participação significativa, com 32,17% das aplicações. Esse percentual reflete a importância do transporte aéreo no turismo local, destacando o aeroporto como o segundo principal ponto de acesso dos visitantes”, continua o estudo.