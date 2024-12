Ulysses confronta ministro da Justiça em audiência na Câmara dos Deputados

Em uma audiência acalorada na Câmara dos Deputados, o deputado Coronel Ulysses (União-AC), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, confrontou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre diversas ações de sua pasta. O ministro foi convocado a prestar esclarecimentos aos deputados, e Ulysses, autor de quatro requerimentos de convocação, não poupou críticas.

Durante o depoimento, Ulysses destacou a frustração com a atuação de Lewandowski, afirmando que, apesar de sua postura educada e polida, suas ações como ministro da Justiça e Segurança Pública têm sido decepcionantes. O deputado criticou a criação da audiência de custódia, implementada por Lewandowski quando presidia o STF e o Conselho Nacional de Justiça, alegando que a medida aumentou a impunidade e o crime no país.

Ulysses também questionou a escolha de Lewandowski para o cargo, sugerindo que sua nomeação foi motivada por razões ideológicas, em vez de um compromisso real com a segurança pública. O deputado mencionou casos específicos em que Lewandowski concedeu habeas corpus a condenados por tráfico de drogas, criticando sua postura garantista.

Código antimáfia contra o crime

O parlamentar expressou indignação com a defesa pública de Lewandowski à saidinha de presos, que considera inconstitucional, e lembrou a fuga de um presídio federal durante sua gestão, que resultou em um gasto de seis milhões de reais para recapturar os fugitivos. Ulysses também denunciou abusos de poder e autoridade em inquéritos contra parlamentares, exigindo providências contra delegados que, segundo ele, ferem a Constituição.

Em sua fala, Ulysses enfatizou a necessidade de um ministro com “mão pesada” contra o crime e defendeu a modificação da Lei de Execuções Penais e a criação de um código antimáfia, inspirado na legislação italiana. O deputado se colocou à disposição para ajudar o governo, destacando suas emendas parlamentares destinadas à segurança pública e cobrando desburocratização e flexibilidade no uso desses recursos.

A audiência, marcada por momentos de tensão, refletiu a insatisfação de Ulysses e outros parlamentares com a condução da segurança pública no país. O deputado encerrou sua intervenção reiterando a necessidade de coragem e compromisso com a população para enfrentar o crime organizado e proteger a sociedade.