A virada do ano está se aproximando, e uma preocupação para as festas é a previsão do tempo, já que devido ao inverno amazônico as chuvas já são frequentes neste período do ano.

Neste ano de 2024, a virada acontece nesta terça-feira (31), e contará com temperaturas variando entre 23ºC e 29ºC. Já as chances de chuva podem chegar até 75% durante o dia, por volta das 14 horas.

Apesar da grande possibilidade de chuvas durante a parte da tarde, a chance de chuvas durante a virada do ano, entre 23 horas do dia 31 e 1 hora do dia primeiro giram em torno dos 10%. Os dados são do sistema de monitoramento de clima do Google.