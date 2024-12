Veja lista dos 10 bilionários mais jovens do mundo

A lista de bilionários de 2024, produzida pela Forbes, aponta uma peculiaridade não vista há 15 anos: todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram sua fortuna, ou seja, pela primeira vez em pouco mais de uma década, não há bilionários autodidatas com menos de 30 anos.

A herdeira e bilionária mais jovem do mundo, com apenas 19 anos e com um montante de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões), é brasileira. A estudante universitária Livia Voigt é herdeira de cerca de 3,1% da produtora de equipamentos elétricos WEG, cofundada pelo avô, já falecido.

Livia Voigt e sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, de 26 anos – que parece em 9º lugar dos bilionários mais jovens -, são duas das sete novas personalidades entre os 25 bilionários mais jovens e duas das 18 herdeiras deste grupo.

O segundo mais jovem bilionário da lista é o italiano Clemente Del Vecchio, da Itália. Aos dezenove anos ele tem uma fortuna avaliada em US$ 5,2 bilhões (R$ 31,67 bilhões). O italiano recebeu uma grande participação na fabricante ítalo-francesa de óculos Ray-Ban, EssilorLuxottica, após a morte de seu pai em 2022: Leonardo Del Vecchio, fundador e presidente da maior produtora e varejista mundial de óculos e armações.

Seus irmãos Leonardo Maria, de 28 anos, e Luca, de 22 anos – que parece em 6º lugar dos bilionários mais jovens -, também herdaram fortunas, assim como outros três irmãos mais velhos.

Em terceiro e quinto lugar no ranking dos bilionários mais jovens do mundo estão as sul-coreanas Kim Jung-youn, de 20 anos e a irmã Kim Jung-min, de 22. Elas têm cerca de 9% de participações na desenvolvedora de jogos Nexon, fundada pelo pai, Kim Jung-ju, falecido em 2022.

Veja a lista completa dos 10 bilionários mais jovens do mundo:

Livia Voigt, brasileira de 19 anos – patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões); Clemente Del Vecchio, italiano de 19 anos – patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões); Kim Jung-youn, sul-coreana de 20 anos – patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões); Kevin David Lehmann, alemão de 21 anos – patrimônio líquido: US$ 3,3 bilhões (R$ 16,6 bilhões); Kim Jung-min, sul-coreana de 22 anos – patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões); Luca Del Vecchio, italiano de 22 anos – patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões); Remi Dassault, francês de 22 anos – patrimônio líquido: US$ 2,5 bilhões (R$ 12,6 bilhões); Zahan Mistry, irlandês de 25 anos – patrimônio líquido: US$ 4,9 Bilhões (R$ 24,7 bilhões); Dora Voigt de Assis, brasileira de 26 anos – patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões); Firoz Mistry, irlandês de 27 anos – patrimônio líquido: US$ 4,9 Bilhões (R$ 24,7 bilhões).

As heranças ilustram o início de uma transferência de riqueza geracional. De acordo com a Forbes, trilhões são esperados para mudar de mãos todos os anos à medida que os idosos ricos falecem e deixam suas fortunas para os descendentes.