Veneza/Galvez e PSC/Furacão são finalistas do Estadual Sub-11

Veneza/Galvez e PSC/Furacão do Norte são as equipes finalistas do Campeonato Estadual Sub-11 de Futsal. Nas semifinais disputadas nesta quinta, 26, no ginásio Álvaro Dantas, o Veneza/Galvez derrotou o ABC por 3 a 2 e o PSC/Furacão do Norte goleou o ABC por 8 a 1.

No Sub-13

Na primeira semifinal do Estadual Sub-13, o ABC derrotou o Quinarí/Vasco por 6 a 4. A segunda semifinal entre Palmeiras e Preventório/Cruz Azul será realizada nesta sexta, 27, às 15 horas, no CIEC da Estação.

Definir data

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, deve definir nesta sexta, 27, a data da final entre Veneza/Galvez e PSC/Furacão do Norte. O título pode ser decidido no sábado, 28, no CIEC da Estação.