Vera Viel celebra última sessão de radioterapia ao lado de Rodrigo Faro e filhas

Vera Viel, 49, mulher de Rodrigo Faro, 51, comemorou sua última sessão de radioterapia, nesta terça-feira (24), ao lado do apresentador e das filhas, Helena, 11, Maria, 16, e Clara, 19.

“33/33! Hoje, na véspera do aniversário de Jesus, celebro um presente que não tem preço: a minha cura. Nesse dia tão significativo, realizei minha última sessão de radioterapia e não poderia estar mais grata!”, começou Vera na legenda da publicação no Instagram.

“Deus foi minha fortaleza em cada passo dessa jornada de desafios, e sei que sua mão esteve comigo em todos os momentos. Ter minha família ao meu lado foi essencial para a minha cura! Eles são o meu alicerce, me sustentando com amor, coragem e fé, e me dando forças para seguir adiante nos momentos mais difíceis”, continuou Vera.

“Hoje, agradeço a Deus por me dar a vida e uma chance de renascer, assim como celebramos o nascimento de Cristo. Quero agradecer especialmente o Dr. Osmar @osmarbneto e sua equipe, que foram verdadeiros anjos nesse processo. Um feliz Natal a todos! Que esse seja um tempo de esperança, fé e renovação!”, concluiu a mulher de Rodrigo Faro.

Em outubro, a mulher de Faro descobriu um tumor raro em sua coxa e realizou uma cirurgia para remover o nódulo, em outubro deste ano.

Desde a retirada do tumor na perna, a empresária tem descrito os cuidados necessários no processo de recuperação. Ela já está no final do total de 33 sessões de radioterapia que irá realizar.

A cirurgia de retirada do tumor foi realizada no dia 11 do mesmo mês do anúncio. Embora tenha durado mais de oito horas, o procedimento ocorreu sem intercorrências.