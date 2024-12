O vereador Eber Machado anunciou, em seu perfil no instagram, que irá realizar a doação de 50% de seu salário, como resposta aos aumentos salariais dos secretários e prefeito.

A partir de 2025, todos os meses uma instituição será escolhida para receber a doação, que se inicia com o educandário Santa Margarida. Nos meses seguintes as instituições que receberão a doação serão decididas através de enquetes nas redes sociais do político.

“É com muita coragem que anuncio um compromisso que fiz com você. O objetivo do nosso mandato é servir o povo de todas as maneiras possíveis. Assista o vídeo até o final e compartilhe com todos esta nossa decisão que vai ajudar centenas de pessoas mensalmente. A política precisa ser parte do bem estar da população. Por isso vou buscar sempre transformar a oportunidade do mandato em resultados coletivos” disse ele em seu perfil no instagram.

Veja vídeo: