Vídeo: médica mostra bastidores da chegada da filha de Zezé e Graciele

E a brincadeira do jantar de Natal virou realidade: nasceu, na madrugada desta quarta-feira (25/12), Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. A menina estava prevista para vir ao mundo no início do mês que vem, mas resolveu se adiantar.

A notícia do nascimento foi confirmada pela pediatra Lilian Zaboto, que mostrou os bastidores nos stories do Instagram e se declarou para a bebê.

“Clara, preparei essa sala com muito amor e carinho para a sua mãe, Graciele, e seu pai, Zezé Di Camargo, te receberem neste dia tão abençoado. Foi mágico, que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa”, escreveu ela. Em outra publicação, ela contou: “Nasceu Clara Camargo”.

Trollagem com a família durante jantar

O jantar da família de Zezé Di Camargo na noite de Natal foi de zoação e gargalhadas. Graciele Lacerda resolveu se juntar à irmã do cantor, Luciele Di Camargo, para pregar uma peça no marido e em todo mundo que estava na mesa.

“Armei e ela, Graciele Lacerda, entrou junto comigo para trollar todos na ceia”, escreveu a cunhada na legenda do vídeo, postado durante a madrugada desta quarta-feira (25/12).

Em determinado momento, a influenciadora simulou que a bolsa estourou e que a filha do casal, Clara, iria nascer. Todos ficaram nervosos e o sertanejo ficou andando de um lado para outro, sem saber o que fazer.

Quando Zezé Di Camargo saiu da sala para buscar o telefone celular da esposa, para ela ligar para o médico, Wanessa descobriu que se tratava de uma brincadeira. Na volta, Graciele Lacerda, às gargalhadas, revelou toda a tra

Nos comentários, alguns fãs não curtiram a zoação: “Brincadeira sem propósito, sem graça”, reclamou uma. “Achei brincadeira de mal gosto”, opinou outra. “Cadê a graça que eu não achei”, postou uma terceira. “Que estupidez brincar com uma coisa tão séria!!!! Ridículo, ridículo”, disparou mais uma.

Outros se divertiram junto: “A vida é curta demais, vocês julgam pelo simples prazer de julgar e desmerecer. A família é deles, a brincadeira é deles, todos deram risada e se divertiram. Já os mimizentos julgando! Aff. Sejam felizes!”, disse uma. “O Zezé sem saber o que fazer, como se fosse o primeiro filho 😂😂😂”, observou outra. “As pessoas se incomodam até com a brincadeira dos outros em família. Misericórdia, gente”, queixou-se uma terceira. “Eita povin (sic) amargo. É brincadeira de família”, garantiu mais uma.

Graciele Lacerda mostra o rostinho da filha

Na reta final da gravidez de Clara, fruto de seu casamento com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda usou os stories do Instagram, no início deste mês, para mostrar o rostinho da bebê.

A influenciadora fez uma ultrassonografia em alta definição, onde a menina aparece fazendo biquinho. Na legenda, a mamãe brincou: “Um beijo para minhas titias que torcem por mim”, escreveu ela, com emojis de coração.

A revelação da gravidez

A família Camargo vai aumentar. Zezé e Graciele Lacerda anunciaram, em julho, que estavam grávidos. Clara será a primeira filho do casal. Na legenda do vídeo, postado no Instagram, os dois definiram o momento como “milagre”.

“A vida nem sempre é fácil. Todos nós enfrentamos dificuldades e momentos que nos exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me senti perdida, sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo, mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. Ela me guiou e me norteou, mesmo sem entender e compreender, eu apenas aceitava e caminhava”, começou a influenciadora, que será mamãe de primeira viagem.

Experiente no assunto, o cantor, que faz dupla com Luciano, também falou sobre fé: “Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos os seus caminhos, de estar nos guiando para algo muito maior”, disse, antes de contar a novidade para os fãs:

“Hoje queremos compartilhar com vocês uma benção incrível, que Deus colocou nas nossas vidas depois de tanto tempo. Tempo de espera oração e esperança. Finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer”, disse Zezé.

Em seguida, Graciele anunciou: “Estou grávida, esse é o nosso milagre a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo dele é perfeito. Este é apenas o começo de uma nova jornada, e estou muito empolgada para compartilhar a cada momento com vocês”, comentou ela.

E finalizou: “Lembre-se sempre: nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você e no tempo certo. Você verá a sua graça manifestada na sua vida”.

Nos comentários, amigos famosos e familiares comemoraram: “Ahhhhhhhhh!!!!!!!!! Vou ser titiaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Parabéns, meus amores. Muitas bênçãos para essa família linda! 😍❤️”, festejou Paula Fernandes. “Na visita do senhor aqui em casa, o senhor ainda disse que adora segurar criança. Agora vai ter uma pra segurar todos os dias 😍❤️. Parabéns, tio Zezé e Graciele. Bem-vindo à paternidade”, postou Wesley Camargo, filho de Luciano. “Parabéns!!!! Que Deus abençoe muito vocês 🙌❤️!!!!!”, publicou Poliana Rocha, esposa de Leonardo.

Muitos fãs também deixaram mensagens para os mais novos papais do pedaço: “Eita, que benção!!!!! Deus abençoe ❤️❤️❤️”, desejou uma. “Os planos de Deus nunca falham!!! O tempo é todo Dele, Ele sabe o momento e a hora certa de tudo!!! E esse momento chegou!!! Apreciem cada momento detalhe, vocês merecem tanto que nem imaginam. Só Deus sabe de tudo que passaram e o quanto esperaram por isso. Graaciiii primeiro filho, aaaaaaah ❤️”, escreveu outro. “Meu Deus… 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Eu tô morrendo. Que amor, que tudo!”, escreveu uma terceira.