Uma cobra assustou a internet devido ao seu tamanho em vídeo que circula nas redes sociais. As imagens foram feitas em Mâncio Lima, em que a cobra aparece com a “barriga” estufada.

Os homens estavam dentro de uma embarcação enquanto realizavam as filmagens do animal. No vídeo é possível ver o bicho tentando subir um barranco.

“Olha o tamanho da miudinha aí. Meu amigo, é um chicote”, brinca um dos homens. O vídeo foi registrado no Rio Moa, sendo um dos afluentes do Rio Juruá.

É importante ressaltar que as sucuris não são cobras venenosas, mas ainda assim é importante tomar cuidado com o animal, devido ao seu poder de constrição além de forte mordida. O animal se alimenta de mamíferos, aves, répteis e peixes.

