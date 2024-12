Vídeo mostra mulher pendurada em porta de carro após suposta traição

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher pendurada na porta de um carro 4×4, dando murros no retrovisor do veículo e gritando com o condutor. As imagens, gravadas em Belém, no Pará, rapidamente viralizaram e teriam acontecido por uma suposta traição cometida contra a “mulher pendurada”.

A mulher em questão é Dayana Segtowich. Ela teria ficado revoltada com uma suposta traição do marido, Fabrício Segtowich. Veja:

‘Para o carro’: Mulher flagra traição e se pendura no carro para marido e amante não fugirem em Belém/PA – De acordo com relatos de testemunhas, a mulher seria a esposa do motorista, que teria sido flagrado com uma suposta amante dentro do carro. pic.twitter.com/vAcUkJ1cv7 — Blog do Edson Alves (@blogdoea) December 8, 2024

Testemunhas disseram ao portal Leo Dias que o vídeo foi gravado no momento que a mulher flagra o marido no carro com outra pessoa.

No Instagram, Dayana postou uma indireta após as imagens viralizarem. “Muito obrigada pela sororidade de todas as pessoas que estão mandando mensagem. Mulheres não choram, faturam e agacham”, escreveu.

Dayana é médica e atua como especialista em diagnóstico de complicações estéticas, biópsias de mama e de pele. Ela conta com mais de 28,8 mil seguidores no Instagram, onde mostra a rotina profissional e saudável.