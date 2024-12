VÍDEO: Roberto Carlos se estressa, ameaça parar show e é detonado: ‘Faz escala 1×365 e reclama’

O show gratuito de Roberto Carlos, realizado na noite de quinta-feira (26) em Recife (PE), ficou marcado por um momento de explosão do cantor pedindo para que parassem de tirar fotos na frente do palco, impedindo a vista dos fãs.

“Vocês podem aí na frente parar. Por favor, saiam daí, se não eu não continuo esse show”, disse o cantor.

A pessoa que levou a bronca foi um membro da equipe de som do artista, que estava tirando fotos com uma câmera profissional, mas sem autorização.

É tradição em todo show do Rei que os profissionais tirem as fotos apenas durante a primeira música, depois liberando lugar para que o público tenha uma visão desobstruída do palco.

No local, a reação da plateia foi positiva, com os fãs reagindo com aplausos. No entanto, logo o vídeo viralizou nas redes sociais e recebeu crítica de internautas.

“O cara reclama trabalhando na escala 1×364. Imagine eu, proletariado”, comentou um. “Ele já não faz show. Quando faz sempre tá reclamando com alguém”, escreveu outro.

Veja o vídeo do momento que Roberto Carlos se estressa durante show:

Cantor ficou estressado com situação durante show – Vídeo: Reprodução/ND