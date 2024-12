Enquanto o pequeno Ravi segue internado, Eliezer e Viih Tube têm mostrado como o amor e o apoio dos vizinhos, babás e amigos têm feito diferença nesse momento difícil. Nesta quarta (4/12), Viih Tube compartilhou momentos especiais ao lado da filha Lua, como um ida ao cinema.

“Em meio a essa turbulência, eu chego em casa do hospital e recebo o maior amor do mundo todos os dias”, escreveu a influenciadora, ao legendar images com a filha. Ela ainda afirmou que ela e Eli têm se revezado para estar com a primogênita e com Ravi ao mesmo tempo.