Acre abre inscrições para cursos de línguas; saiba como participar

Foi publicado na edição desta quinta-feira (23), pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) a abertura das matrículas para os cursos de línguas oferecidos pelo Centro de Estudo de Línguas (CEL) em Rio Branco, para o 1º semestre de 2025.

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas, prioritariamente, a alunos da rede pública de ensino, com possibilidade das vagas remanescentes para a comunidade em geral.

As modalidades disponíveis são ainda Inglês, Espanhol e Libras. Além disso, o CEL oferece ainda turmas para alunos do Ensino Fundamental e Médio, além de jovens e adultos, conforme a faixa etária e escolaridade do candidato.

A inscrição será realizada de forma online, com prazos definidos. Para os alunos da rede pública, ocorre entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2025, enquanto a comunidade pode tentar conquistar as vagas remanescentes de 30 a 31.

A matrícula será confirmada presencialmente no CEL, com a entrega da documentação exigida. As aulas serão presenciais e ocorrerão em três unidades de ensino: o CEL, o Colégio Estadual Barão do Rio Branco e a Escola José Ribamar Batista, nos turnos manhã, tarde e noite.

Veja o edital: