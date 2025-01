Acre recebe mais de R$ 3 milhões do Governo Lula para pagar o piso da Enfermagem

O Acre recebeu mais uma parcela do recurso destinado pelo Ministério da Saúde para o pagamento do piso dos profissionais da Enfermagem. O repasse foi publicado por meio de portaria no último dia 28.

O montante total para todo o país, referente ao mês de janeiro, chega a R$ 675.673.489,45, entre valores destinados à execução municipal e estadual.

Para o Acre, foram destinados R$ 3.465.075,45, sendo R$ 2.462.939,64 para o Estado e R$ 1.002.135,81 para os municípios.

Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federativos para que possam efetuar o pagamento do piso dos profissionais da categoria.

Minas Gerais recebeu a maior fatia: R$ 109.999.923,71 para a capital e os municípios. Na sequência, vem a Bahia, com R$ 73.925.792,50, entre valores de execução estadual e municipal.

VEJA OS VALORES DESTINADOS POR ESTADO: