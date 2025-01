Acreano de 21 anos é encontrado morto pela avó dentro de casa, em Porto Velho

O acreano Matheus Ferreira Bussons, de apenas 21 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (16), em uma casa no bairro Teixeirão, em Porto Velho (RO).

As informações são do site Rondônia Ao Vivo. O rapaz foi encontrado pela avó, que foi até o quarto dele e se deparou com a tragédia.

Uma equipe do SAMU cehgou a ir até o local, mas apenas constatou o óbito do jovem. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Matheus era um dos nomes mais importantes do movimento skatista no Acre.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a tragédia, em dezenas de comentários na última foto publicada por ele.

“Um cara cheio de vida que tava sempre fazendo todo mundo sorrir. Vai fazer muita falta mano, vá em paz”, escreveu um.