Acreano que usou redes sociais para pedir adaptação no Enem para autistas é aprovado na Ufac

Davi Silva Pereira, estudante acreano, que gravou um vídeo em 2024 fazendo um apelo ao presidente Lula para que haja adaptação nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conquistou uma vaga no curso de Letras Espanhol da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A novidade foi divulgada e celebrada pela deputada federal Socorro Neri (PP-AC), que destacou toda a força do jovem em superar as adversidades e encher a população de orgulho por toda a sua determinação.

“Davi, que no ano passado utilizou suas redes sociais para pedir a adaptação do Enem às necessidades de estudantes autistas, foi uma grande inspiração para a criação do nosso Projeto de Lei, que visa garantir a adaptação de provas como o Enem, certificações profissionais e concursos públicos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, afirmou.

Ainda segundo a deputada, o estudante destacou que deve participar do Enem este ano, e espera que a Lei já esteja aprovada. “Em nome de Davi, parabenizo os mais de 2,2 mil estudantes que agora fazem parte da nossa UFAC. Que essa nova etapa seja de aprendizado, crescimento e realizações. Parabéns a todos”, concluiu.