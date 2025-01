O AcreCap se pronunciou acerca das acusações relacionadas a possíveis fraudes em seus concursos. A suspeita surgiu após um vídeo viralizar nas redes sociais afirmando que os cupons seriam descartados e que não disputaram o prêmio de fato.

Durante o vídeo, o porta voz explicou que no ponto onde os cupons foram vendidos, não estava sendo efetuado o pagamento via cartão de crédito, apenas débito, dinheiro e PIX. Com isso, muitos clientes teriam desistido de concluir a compra, descartando seus cupons preenchidos, mas não validados.

“Os cupons que aparecem nesse vídeo não estão selados, isso significa que esses cupons não foram validados e nem registrados em nosso sistema. O que aconteceu? Neste dia, em questão, a regional Trimania, não estava aceitando o cartão de crédito, somente PIX, cartão de débito e dinheiro. Alguns clientes chegaram no balcão, preencheram o título e quando foram efetuar o pagamento receberam a notícia de que só aceitava PIX, dinheiro ou débito. E aí muitos desses clientes descartavam ali mesmo” disse o vídeo.

Confira abaixo a legenda da publicação que deu mais detalhes acerca do ocorrido:

“Imagens de cupons de títulos de capitalização, ACRE CAP, sem o selo, NÃO SÃO VÁLIDAS!

Os cupons da edição 232, sorteio do dia 01/01/2025, que aparecem em fotos e vídeo compartilhados em redes sociais, foram preenchidos, mas não foram pagos e autenticados com o selo.

Os títulos, ACRE CAP, estão disponíveis em vários pontos de venda.

Qualquer pessoa, maior de 16 anos, pode escolher, levar e preencher. Porém, só são válidos quando selados mediante o pagamento.

SEM O SELO, CONFORME APARECEM NAS IMAGENS, OS CUPONS NÃO TEM VALIDADE.

O ACRECAP preza por sua credibilidade e reafirma seu compromisso de lisura e transparência com seus clientes”.