Antes de morrer no Igarapé Preto, jovem tentou salvar garota que estava se afogando no local

Neste domingo (5), o jovem José Francisco Santos de Melo, de 18 anos, foi encontrado morto após se afogar durante um mergulho no balneário Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo o Corpo de Bombeiros, José teria tentado salvar uma garota que estava se afogando no local, mas acabou desaparecendo nas águas. Após cerca de duas horas de busca, o corpo dele foi encontrado pelos militares.

“Ele estava com familiares, se divertindo, no dia tradicional aqui de sol. Havia mais de duzentas pessoas ali no Igarapé Preto, se divertindo naquele momento. O que foi coletado ali através de populares que verificaram, que presenciaram o fato, é que já havia uma garota se afogando ali próximo à boeira, na próxima correnteza, e esse jovem veio a se aventurar ali na tentativa de resgatar essa jovem e infelizmente veio a se afogar”, disse o o tenente Rosenildo Pires ao G1.

Uma equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo para realização dos procedimentos legais.