Apesar do avanço de casos de SRAG e dengue, Acre não registra superlotação de UTIs

Apesar do avanço dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), Covid-19 e arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, em todo o estado, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) não enfrentam superlotação.

A informação consta no painel virtual do Observatório da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), atualizado ainda nesta terça-feira (14).

Na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), dos 18 leitos de UTI oferecidos, 9 estão ocupados. A situação fica um pouco complicada no Hospital Santa Juliana, porque 19 dos 20 leitos ofertados estão ocupados.

O Pronto-Socorro de Rio Branco tem 17 leitos de UTI, dos quais cinco estão com pacientes em estado de saúde delicado.

No Juruá, oito dos 10 leitos estão ocupados no Hospital Regional, conforme divulgado pela Sesacre.

Fiocruz alerta para crescimento de SRAG

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou o primeiro boletim InfoGripe do ano de 2025 na última sexta-feira (10), com informações sobre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A semana epidemiológica 1 compreende o período de 29 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025.

No levantamento, o Acre e outros quatro estados (Alagoas, Paraíba, Rondônia e Roraima) apresentaram tendência de crescimento dos casos a longo prazo.

“O rinovírus permanece como o principal vírus responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas, enquanto o Sars-CoV-2 (Covid-19) predomina entre os idosos”, diz o boletim.

Situação de emergência por conta das arboviroses

O Governo do Estado decretou situação de emergência em todo o Acre devido ao aumento de casos de arboviroses, especialmente aquelas causadas por dengue, chikungunya, zika, mayaro e oropouche.

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (9) e foi assinado pela governadora em exercício, Mailza Assis.

“Fica declarada situação de emergência em saúde pública no Estado do Acre, em decorrência da multiplicação de casos de síndromes febris ocasionadas por arboviroses e do aumento de atendimentos relacionados nas unidades públicas de saúde”, afirma o documento.