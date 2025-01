O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM) anunciou nesta quarta-feira (15) a revitalização da estátua em homenagem ao líder sindical e ambientalista Chico Mendes. Localizado na Praça Povos da Floresta, no Centro de Rio Branco, o monumento sofreu novos ataques de vandalismo, com danos significativos, incluindo o arrancamento dos antebraços e mãos da escultura.

Esta não é a primeira vez que o monumento, confeccionado em fibra de vidro pela artista Cristina Mota, é alvo de depredação. Os artistas acreanos Darcy Seles e Luís Carlos Gomes colaborarão na restauração, que será conduzida pela FEM.

VEJA MAIS: Arrancam nossas mãos, mas não podem tirar nossa resistência, diz Comitê Chico Mendes

O presidente da Fundação, Minoru Kinpara, lamentou o ocorrido e destacou a importância de preservar um símbolo que representa a luta em defesa da floresta e dos direitos socioambientais. “É nosso dever garantir a memória de Chico Mendes e o respeito a tudo o que ele representa para o Acre e o mundo”, afirmou.

Confira a nota na íntegra abaixo:

“O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias (FEM), informa que a estátua em homenagem ao líder sindical e ambientalista Chico Mendes, localizada na Praça Povos da Floresta, no Centro de Rio Branco, será revitalizada.

A determinação foi feita na manhã desta quarta-feira, 15, após confirmação de que o monumento foi alvo de vandalismo.

Não é a primeira vez que o monumento, que desta vez teve os antebraços e as mãos arrancados, passa por ataques de vândalos.

A FEM irá corrigir os danos ao monumento, obra da artista Cristina Mota em fibra de vidro, com apoio dos artistas acreanos Darcy Seles e Luís Carlos Gomes.

Minoru Kinpara

Presidente da Fundação Elias Mansour”