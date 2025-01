BBB 25: Marcelo confessa não se sentir à vontade quando mulheres estão de biquíni ao seu redor

Marcelo: “É só uma coisinha minha, eu fico sem jeito assim… não quero que vocês pensem ‘ah não quero que’… Pelo amor de Deus, vocês podem andar nua aqui! Do jeito que vocês quiserem. Mas é só uma coisinha minha. Até quando as amigas dela tão lá em casa, quase nua no Carnaval, eu não fico conversando com as amigas dela. Ela sabe disso. Né amor? Eu fico distante, justamente porque eu tenho respeito né.”

Apesar disso, sua esposa, Arleane, surpreendeu ao dizer que não se sente incomodada, mesmo com outras mulheres atraentes por perto, e que está tranquila em relação à situação.

Arleane: “Tranquilo! Era pra eu estar incomodada, né. Querendo ou não, meu marido tá vendo um rabo desse tamanho, gostoso, umas tetas desse tamanho, uma mulher linda como a Vitória… olha essa Giovanna! Eu como mulher não me sinto nem um pouco insegura. E era pra ser ao contrário né? […] Pra mim não tenho babado! E eu que sou a mais ciumenta da relação. Mas aqui tô tranquila. Se quiser ficar todo mundo nu aqui para mim está de boas.”

A conversa evoluiu com bom humor, com Gracyanne sugerindo que todos ficassem nus para encerrar o assunto!

Gracyanne: “Então vamos ficar todo mundo agora! Começando pela Dona Vilma.”