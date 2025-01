BBB: Maike e Camila ainda resistem na prova; Renata deu sua opinião sobre quem está melhor

Maike e Camila ainda resistem na prova e Renata ao chegar na casa deu sua opinião sobre quem está melhor: ‘Acho que ele é mais forte’

Maike e Camila seguem na prova de resistência, e Renata, ao retornar à casa, opinou sobre o desempenho dos participantes. Em conversa com Eva, afirmou que Maike parecia estar mais forte e que ela mesma suportaria mais algumas horas.

Eva: “E o Maike tava bem?”

Renata: “Tava ótimo.”

Eva concordou, mencionando que evitava se sentar para não sentir sono. Renata ainda revelou que, durante a disputa, ela e Maike se mantinham acordados dando tapas no próprio rosto.

Renata: “Eu acho que ele é mais forte. Eu super aguentaria fosse mais umas 3 horas…”

Eva: ”Eu também aguentaria tranquila. Eu só não podia me sentar… Se eu me sentasse ou me deitasse dava sono ai eu ficava correndo.”

Renata: “Não, Aí o que eu fazia lá: a gente ficava com sono, Aí era eu e o Maike assim [batendo no rosto]… A gente só escutava os tapas: tapa, tapa, tapa…”