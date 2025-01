BBB25: Gracyanne se rende ao chocolate após ficar 20 anos sem o doce; veja

A musa fitness Gracyanne Barbosa, conhecida por consumir 40 ovos por dia, se rendeu ao chocolate durante a 1ª exibição de filme no BBB 25. No reality show, onde ela participa ao lado de sua irmã Giovanna Jacobina, a influenciadora havia relado que não comia o doce há 20 anos.

Nesta segunda-feira (20), as sisters foram convidadas para o Cine BBB, que disponibilizou pipoca, chocolate e outras comidas para os participantes selecionados. Assim como os demais brothers, Gracyanne não resistiu e foi flagrada comendo chocolate.

No começo do programa, a integrante do grupo Camarote havia explicado que seu corpo já se adaptou à ausência de sobremesa e que a exceção para comer chocolate seria a versão saborizada de whey protein.

Quando retornaram para casa, a musa fitness foi “entregue” por sua irmã, que compartilhou a notícia. “Até a Gra comeu chocolate”, relatou Giovanna, o que surpreendeu aos confinados. Gracyanne, confirmou e disse: “Provar, né?”.

Nas redes sociais, os internautas reagiram à notícia e compartilharam memes. Veja: