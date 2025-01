Bocalom fala sobre ausência de Nabiha na lista de novos secretários: “Ninguém saiu até agora”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, convocou a imprensa neste sábado (4) para oficializar parte do seu novo secretariado para o 2º mandato à frente da prefeitura da capital.

Na lista, com 22 nomes, a ausência da secretária de Educação, Nabiha Bestene, chamou a atenção. No cargo desde 2019, a professora era dúvida no alto escalão de Bocalom.

Em entrevista coletiva, o prefeito desconversou sobre a permanência de Nabiha no cargo, mas deixou claro que ainda há uma série de pastas sem definição e que seus nomes só devem ser anunciados posteriormente.

“Ninguém saiu até agora, porque todas as pastas não foram montadas. Então, qualquer conversa nesse sentido é meramente especulação. Bom, todos que estão fora podem ainda retornar. Acontece que nós temos pastas ainda vazias e que estamos avaliando o que a gente vai fazer com cada um”, disse.

O único nomeado na pasta da Educação até agora foi o pastor Pedro Paulo, que vai permanecer no cargo de secretário adjunto.