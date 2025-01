Bocalom oficializa nome da primeira esposa no primeiro elevado de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (2), a lei municipal n° 2.546, que nomeia o elevado na Estrada Dias com o nome de sua primeira esposa, Beth Bocalom.

O primeiro elevado de Rio Branco foi inaugurado na segunda-feira (30), com cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades e figuras políticas do estado do Acre, incluindo o governador Gladson Cameli.

O projeto de lei, de autoria coletiva, foi apresentado em dezembro pelo líder do prefeito na Câmara de Rio Branco e aprovado com apoio da maioria dos parlamentares da Casa Legislativa.

A obra teve investimento de cerca de R$ 18 milhões, e tem como principal objetivo melhorar o fluxo de trânsito em uma das regiões mais movimentadas da cidade. Um segundo elevado está sendo construído na região, este, na rotatória que liga a Avenida Ceará e a Estrada Dias Martins. A construção integrará a estratégia da prefeitura em melhorar a mobilidade urbana na região.

Confira a publicação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB GABINETE DO PREFEITO LEI MUNICIPAL Nº 2.546 DE 30 DE DEZEMBRO DE 202

Denomina Beth Bocalom, o nome do elevado localizado na Estrada Dias Martins” O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Branco decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica denominado Beth Bocalom, o nome do elevado localizado n Estrada Dias Martins Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã Rio Branco – Acre, 30 de dezembro de 2024, 136º da República, 122º do Tra[1]tado de Petrópolis, 63º do Estado do Acre e 141º do Município de Rio Branco

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco