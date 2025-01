Buscas da Marinha continuam 28 dias após queda de ponte entre MA e TO

Após 28 dias da queda de uma ponte na divisa entre Maranhão e Tocantins, a Marinha do Brasil, junto à força-tarefa integrada pelos diversos órgãos que atuam na área desde então, mantém as buscas no local.

Até esse sábado (18/1), 14 mortes haviam sido confirmadas em decorrência da tragédia. Por meio de nota divulgada neste sábado (18/1), a Marinha informou que 72 militares ainda atuam na região.

Além desses militares, bombeiros, servidores de órgãos ambientais e da segurança pública trabalham nas buscas.

Inaugurada na década de 1960, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira ligava os estados do Maranhão e de Tocantins.

Em 22 de dezembro de 2024, a estrutura desabou, no momento em que diversos veículos cruzavam a passagem. Entre eles, havia dois caminhões que transportavam ácido sulfúrico e defensivos agrícolas.