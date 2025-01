Cadê ela? Descobrimos o paradeiro de Virginia Fonseca após sumiço de 1 dia

Calma, seguidor, não é o que você está pensando! Sempre ativa nas redes sociais, o “sumiço” de Virginia causou espanto entre os fãs ao longo das últimas horas. Preocupados, seguidores passaram questionar o paradeiro da influenciadora, gerando especulações de até mesmo presença no BBB25, que começa na próxima semana. O portal LeoDias, como sempre, descobriu o que se passa!

A apresentadora do SBT fez dois procedimentos estéticos no hospital Vila Nova STAR, em São Paulo, nesta segunda-feira (6/01).

Virginia passou por uma retirada de hérnia umbilical, que consiste no deslocamento anormal de tecido através da parede abdominal atrás da região do umbigo, e por uma mastopexia, também conhecido por lifting mamário, que busca corrigir o excesso de pele nos seios e reposicionar os tecidos na região.

A influenciadora foi a São Paulo na manhã de ontem, acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe. A família estava passando o recesso de fim de ano na mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Os procedimentos foram encerrados por volta das 20h e Virginia segue em recuperação na expectativa de alta médica.