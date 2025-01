Calegário visita Epitaciolândia e escuta demandas da população ao lado do vereador Rosimar do Rubicon

O deputado estadual Fagner Calegário esteve no município de Epitaciolândia neste final de semana, onde se reuniu com o vereador Rosimar do Rubicon para ouvir de perto as demandas da população. A visita reforça o compromisso de Calegário com o diálogo e a busca por soluções concretas para os desafios enfrentados na região.

Durante os encontros, foram discutidas questões cruciais para o desenvolvimento do município, incluindo infraestrutura, saúde, educação, segurança e incentivos ao esporte e à cultura. “A proximidade com os moradores é essencial para entender as reais necessidades de cada localidade. Epitaciolândia tem grande potencial e, com um trabalho conjunto entre o Estado e os representantes locais, podemos trazer avanços significativos para a população,” destacou o deputado.

O vereador Rosimar do Rubicon ressaltou a relevância da parceria com Calegário. “Ter o apoio de Fagner Calegário é fundamental para dar voz às nossas reivindicações e garantir que as demandas de Epitaciolândia cheguem à esfera estadual. Nosso objetivo é sempre trabalhar em prol da nossa gente.”

Calegário reafirma seu compromisso de representar as necessidades do povo acreano e fortalecer o vínculo com os municípios do estado. Epitaciolândia é mais um exemplo de sua atuação dedicada ao desenvolvimento regional e ao bem-estar das comunidade.