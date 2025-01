Caminhão carregado de toras de madeira tomba próximo a Senador Guiomard; veja vídeo

Um caminhão carregado de toras tombou nesta segunda-feira (27) na rodovia que liga Rio Branco a Senador Guiomard, no interior do Acre. O acidente aconteceu próximo a um frigorífico localizado na área que dá acesso ao município de Quinari.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre as causas do acidente ou o estado do motorista, que pode ter sido o único envolvido. Fontes preliminares sugerem que o veículo perdeu o controle e tombou ao lado da pista.

O trânsito ficou temporariamente interrompido, e equipes de atendimento devem ter sido acionadas para lidar com a situação e liberar a rodovia. As informações ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.