Carro que explodiu e pegou fogo na BR-364 transportava família que estava indo curtir férias

Um veículo, modelo Corola, que explodiu e pegou na BR-364 na tarde desta segunda-feira (13) transportava uma família para o Estado de Rondônia. O incidente ocorreu na altura do km 32, sentido Manoel Urbano a Sena Madureira.

Todos os ocupantes são moradores de Cruzeiro do Sul, sendo marido, esposa, filhos e cunhado. Eles estavam se deslocando para o Selva Park, em Rondônia, para passar as férias. Apesar do grave acontecimento, todos conseguiram sobreviver.

Segundo consta, antes de iniciar a viagem Cruzeiro/Rondônia, o carro foi revisado. Entretanto, no decorrer do trajeto pela BR-364 o motorista começou a sentir um forte cheiro de gasolina e resolveu parar o veículo no km 32. O cunhado do motorista foi olhar o tanque de gasolina quando ocorreu uma explosão e descambou para o sinistro.

O veículo Corola foi totalmente destruído. Posteriormente um guincho foi acionado até o local e fez a remoção do que sobrou.

Apesar do imprevisto, a família Cruzeirense seguiu viagem em um ônibus para o destino das férias, ou seja, o estado de Rondônia.