VÍDEO: veículo explode e é destruído por chamas na BR-364 nesta segunda-feira

Na tarde desta segunda-feira (13), um incidente chamou a atenção de quem passava pela BR-364, a 32 km de Sena Madureira, no sentido de Manoel Urbano. Um veículo foi completamente destruído por um incêndio após uma explosão, segundo informações preliminares.

De acordo com relatos, o motorista do carro percebeu um forte cheiro de combustível enquanto trafegava pela rodovia. Ao estacionar o veículo para verificar o tanque, uma explosão aconteceu repentinamente. Por sorte, tanto o condutor quanto os ocupantes conseguiram sair do carro antes que as chamas se alastrassem, registrando apenas danos materiais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas, consumido pelo fogo em questão de minutos. O caso resultou em perda total do automóvel, mas felizmente não houve vítimas.

Até o momento, o proprietário do carro não foi identificado, e as circunstâncias que levaram à explosão do tanque permanecem desconhecidas. Especialistas alertam para a importância da manutenção preventiva de veículos e recomendam que motoristas fiquem atentos a sinais como cheiro de combustível.

Segundo consta, o veículo seguia de Cruzeiro do Sul para Rondônia, e todos os ocupantes estão bem.

A situação será investigada para determinar as causas exatas do incidente. Enquanto isso, o episódio serve como um alerta sobre a necessidade de cuidados redobrados ao trafegar em rodovias.

Veja o vídeo: