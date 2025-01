Caso Gritzbach: PMs presos e namorada prestam depoimento à polícia

Os policiais militares Dênis Antonio Martins e Fernando Genauro da Silva, apontados como o autor dos disparos que mataram Vinícius Gritzbach e o motorista do carro usado na execução, respectivamente, prestaram depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (21/1).

A Polícia Civil também ouve Maria Helena Paiva Antunes, namorada de Gritzbach. Ela estava com o empresário no momento em que ele foi assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Entenda

O tenente Fernando Genauro da Silva foi preso nesse sábado (18/1), apontado como motorista do carro usado para cometer o crime.

Genauro e Dênis teriam trabalhado juntos em um batalhão que pertence ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana Oito (CPA-M8).

O Comando é responsável por cidades da Grande São Paulo como Osasco, Carapicuíba e Barueri.

Além do tenente Genauro, o irmão dele, que também é policial militar, também teria atuado com Dênis em um outro batalhão.

A ligação entre o tenente e o policial apontado como atirador que matou Gritzbach estaria entre os indícios levantados pela investigação da polícia para sugerir uma possível proximidade entre os dois suspeitos.

Na última quinta-feira (16/1), o corregedor da Polícia Militar, Fabio Sergio Amaral, afirmou em coletiva de imprensa que Dênis tinha um comparsa na corporação, sem identificar quem seria.

A investigação tenta entender a relação de amizade entre a namorada dele, Maria Helena Paiva Antunes, e uma suposta companheira de um dos principais suspeitos do crime, o traficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como Cigarreiro e Bill.

De acordo com as investigações, a namorada de Gritzbach e “Yaya”, como era conhecida a companheira de Cigarreiro, conversavam frequentemente via WhatsApp. Ambas são modelos e influencers.

Até o momento, 16 policiais militares foram presos durante as investigações sobre a morte de Vinícius Gritzbach. Na última quinta-feira (16/1), foram 15 prisões, incluindo a de Dênis, apontado como o executor do empresário delator da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os detidos estão ainda 14 policiais que prestavam escolta privada ao empresário apesar do histórico criminal conhecido de Gritzbach. Eles também são investigados por suspeita de ligação com o PCC, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

No sábado, a Polícia prendeu o 16º agente da corporação, o tenente Fernando Genauro da Silva, apontado como motorista do carro usado para cometer o crime.

Gritzbach foi assassinado em novembro de 2024, em frente ao Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O empresário de 38 anos era jurado de morte pelo PCC.