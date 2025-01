As gravações ocorreram no Haras Virgínia, em Portão, no Rio Grande do Sul. Os produtores da série viram em Caramelo uma história de força e coragem que complementa a narrativa central da série.

A história do cavalo Caramelo Caramelo ganhou destaque nacional ao sobreviver às enchentes que causaram destruição e sofrimento em várias regiões do Rio Grande do Sul. Após os desastres, ele foi adotado pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), onde recebeu cuidados especiais e tornou-se símbolo de esperança e superação.