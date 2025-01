Cavalo é resgatado de telhado durante enchente

Um cavalo foi resgatado neste sábado (11) após ficar preso na laje de uma casa durante as enchentes em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

O animal foi colocado no local pela própria dona, que temia que ele fosse levado pela inundação.

Segundo a tutora, o cavalo subiu pela escada de cimento que dá acesso à laje. No entanto, com a alta das águas, o animal não conseguiu descer.

Equipes do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), voluntários, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, que foi realizado com segurança.

60 animais resgatados em Peruíbe

Mais de 60 animais foram resgatados em Peruíbe (SP) após fortes precipitações causarem alagamentos na cidade.

As equipes de salvamento atuaram no resgate dos animais em meio aos impactos da ocorrência climática.

A ação ocorreu em diferentes bairros da região que foram afetados.