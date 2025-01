Cientistas apontam evidências da existência de “Adão e Eva”

Segundo a Bíblia, Adão e Eva foram o primeiro homem e a mulher da Terra. Eles teriam sido feitos de pó e viveram no Jardim do Éden. Embora esses relatos sejam apenas bíblicos, evidências científicas apontam que os seres humanos descendem de ancentrais em comum.

A chamada “Eva Mitocondrial” é a ancestral feminina comum à qual o DNA de todos os seres humanos modernos pode ser rastreado. Da mesma forma, aplicando a mesma lógica, os cientistas determinaram que também deve haver um “Adão do cromossomo Y”, do qual se origina o cromossomo Y masculino em todo ser humano vivo.

Em 1987, geneticistas analisaram o DNA mitocondrial de 147 pessoas ao redor do mundo. Ao comparar as diferenças, os pesquisadores puderam descobrir quantas mutações devem ter ocorrido desde seu ancestral comum mais recente.

O estudo mostrou que a Eva mitocondrial provavelmente viveu na África há cerca de 200 mil anos. Enquanto que o Adão do cromossomo Y teria vivido entre 180 mil e 200 mil anos atrás.

O jornal britânico Daily Maildestaca que os dois ancestrais comuns mais recentes provavelmente viveram com centenas ou milhares de anos de diferença e talvez nunca se conheceram. Mas há alguns pesquisadores que defendem que não há razão para acreditar que a humanidade não descende de um único casal.

“Todos os humanos vivos descendem de cada um desses ancestrais universais. O mesmo pode ser dito para todos os vivos em 1 d.C., ou todos os vivos quando a história registrada começa. Dois deles poderiam ser um casal específico, chamados Adão e Eva nas escrituras, dos quais todos nós descendemos”, argumenta o biólogo Joshua Swamidass, da Universidade de Washington.

Na Bíblia, Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, que é descrito como estando entre os rios Eufrates e Tigre. Isso tornaria a região da Mesopotâmia uma candidata provável para a localização.

“Isso faz algum sentido do ponto de vista textual, porque o relato bíblico não apenas diz que o jardim ficava “no leste”, ou seja, a leste de Israel, mas também menciona os rios Tigre e Eufrates em conexão com o Jardim do Éden”, disse o professsor Eric Cline, ao jornal Daily Mail.