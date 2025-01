Cinema e streamings: confira as melhores estreias deste mês

Os cinemas voltam com tudo nesta quinta-feira (16/1), com direito a filme nacional e o retorno de Angelina Jolie para as telonas. A musa de Hollywood estreia o longa Maria Callas, que revela o há por trás da fama da diva de mesmo nome da produção.

Maria Callas retrata a maior cantora de ópera do mundo, enquanto ela se retira para Paris depois de uma vida glamorosa e tumultuada aos olhos do público. O longa reimagina a lendária artista nos seus últimos dias, enquanto se confronta com a sua identidade e vida.

Veja a lista:

Cinema

The Moon: Sobrevivente

Um homem é deixado no espaço devido a um acidente, enquanto isso, na Terra, outro homem luta para trazê-lo de volta em segurança.

O Aprendiz do Tigre

Tom se torna aprendiz de feiticeiro ao conhecer o tigre falante Mr. Hu. O animal muda de forma e leva o garoto a um mundo mágico com outros seres mitológicos, como a fênix e o dragão.

MMA – Meu Melhor Amigo

MMA – Meu Melhor Amigo acompanha Max Machadada, considerado o maior campeão de MMA do mundo, que enfrenta o declínio de sua carreira, enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro que o mantém afastado do ringue há alguns anos.

Nesse período ele recebe a notícia que é pai de um menino autista de 8 anos, então descobre que precisa enfrentar vários desafios: compreender seu filho, conquistar seu carinho, ressignificar seus valores e se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.

Lobisomem

Um homem deve lutar para proteger a si mesmo e sua família quando eles se tornam alvos de um lobisomem mortal. À medida que a lua cheia ilumina a noite, o grupo é perseguido, aterrorizado e assombrado por uma criatura que personifica seus piores pesadelos.

Com a tensão crescendo a cada momento e o perigo sempre à espreita, Lobisomem promete uma experiência cinematográfica intensa e inquietante, explorando o medo primal que surge quando o sobrenatural se torna uma ameaça real. Prepare-se para uma noite de terror que você nunca esquecerá.

Lobisomem reinventa clássico com suspense e tensão psicológica

Aqui

Ambientado em um único lugar, Aqui acompanha diversas famílias ao longo de gerações, todas conectadas por este espaço que um dia chamaram de lar.

Luiz Melodia – No Coração do Brasil

O documentário musical Luiz Melodia – No Coração do Brasil narrado todo em primeira pessoa, busca dar voz ao artista, que ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas no mercado fonográfico e cultural brasileiro. Esculpido com materiais raros e inéditos de arquivo, reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical ao qual contribuiu ativamente a partir dos anos 70.

Divulgação

Sol de Inverno

Numa pacata ilha japonesa, a vida gira em torno da mudança das estações. O inverno é época de hóquei no gelo na escola, mas o jovem e introspectivo Takuya não está muito entusiasmado com isso. Seu verdadeiro interesse está em Sakura, estrela em ascensão da patinação artística.

O técnico da jovem, o ex-campeão no esporte Arakawa, vê potencial no garoto e o convida para formar uma dupla com ela para uma próxima competição. À medida que o inverno persiste, os sentimentos aumentam e as duas crianças formam um vínculo profundo e harmonioso. Mas mesmo a primeira neve eventualmente derrete.

Redenção

No ano 2000, o marido de Maixabel Lasa, Juan María Jaúregui, foi morto pelo ETA. Onze anos depois, ela recebe um pedido inacreditável: um dos homens que mataram Juan quer se encontrar com ela na prisão de Nanclares de la Oca, em Álava, onde ele está cumprindo sua pena após romper com o grupo terrorista.

Apesar de suas reservas e de sua imensa dor, Maixabel Lasa concorda em se encontrar cara a cara com aqueles que acabaram com a vida da pessoa que foi sua companheira desde os 16 anos de idade. Todos merecem uma segunda chance”, disse ela, quando lhe perguntaram por que estava disposta a confrontar o homem que matou seu marido.

Divugalção

Misericórdia

Jérémie regressa à sua cidade natal para o funeral do seu antigo patrão, o padeiro da aldeia. Decide ficar uns dias com Martine, a viúva. No entanto, um desaparecimento misterioso, as ameaças de um vizinho e um padre com estranhas intenções fazem a curta estadia de Jérémie na aldeia tomar um rumo inesperado.

Streamings

Netflix

De Volta à Ação

Emily e Matt, um casal que abandona suas carreiras como agentes de uma divisão secreta da CIA para começar uma nova vida em família, e são forçados a voltar ao perigoso mundo da espionagem quando suas identidades são reveladas.

John Wilson/Netflix © 2024

Com Carinho, Kitty (Temporada 2)

Kitty Song Covey retorna a Seul para um novo semestre na KISS, a Escola Coreana Independente de Seul. Ela está solteira pela primeira vez em muito tempo e pronta para um novo recomeço: desta vez, sem se meter na vida dos outros e sem drama… Talvez apenas alguns encontros super casuais.

Além disso, Kitty tem mais com o que se preocupar além de sua vida amorosa, já que uma carta do passado de sua mãe a leva a uma jornada turbulenta, e novos rostos na KISS trazem mudanças. À medida que segredos se desvendam e laços são testados, ela descobrirá que a vida, a família e o amor são bem mais complicados do que jamais imaginou.

Castlevania: Noturno (Temporada 2)

Agora na companhia do lendário Alucard, Richter Belmont e seu grupo de caçadores de vampiros estão correndo contra o tempo. Erzsebet Báthory, a Vampira Messias, que já parece invencível, busca todo o poder da deusa Sekhmet para mergulhar o mundo na escuridão e no terror infinitos.

Amantes Anônimos

Marcado por uma infância que destruiu sua fé no amor, Cem é o herói invisível do Hospital do Amor, um lugar que ele fundou para curar aqueles que sofrem da “doença do amor”. Todo o sucesso e os sonhos de Cem agora dependem de Hazal, uma presença inesperada em sua vida que, ao contrário dele, acredita que o amor pode salvar o mundo.

Divulgação/ Netflix

Young, Famous & African (Temporada 3)

Neste reality que acompanha um grupo de jovens estrelas das redes sociais em uma espécie de novela da vida real, influenciadores famosos da música, moda e internet da África do Sul, Nigéria e África Oriental se juntam em Joanesburgo. Ao lado dos amigos e conectados, eles se aventuram em busca do amor, revivem paixões antigas e tentam reconstruir relações desgastadas. Tudo isso com muito glamour.

Max

Harley Quinn (Temporada 5)

A dupla de vilãs enfrentará novas ameaças, incluindo Lex e Lena Luthor, e o queridinho dos fãs, Brainiac. Junto a seu grupo de aliados inusitados, Arlequina vai embarcar em uma jornada irreverente e divertida pelo universo da DC.

The White Lotus (Temporada 3)

Nesta nova temporada, The White Lotus apresenta uma sátira social ambientada em um luxuoso resort na Tailândia, retratando as experiências e interações de hóspedes e funcionários ao longo de uma semana.

Divulgação

Febre de Ouro: O Desafio de Parker (Temporada 7)

A série levará os espectadores para o coração da Amazônia brasileira, onde Parker explora algumas das maiores reservas de ouro do planeta e conhece operações legais e ilegais. O garimpeiro segue sua busca por novas oportunidades e preserva o legado de seu avô, sempre inspirado na lendária Corrida do Ouro – uma migração entre 1896 e 1899 de cerca de 100 mil garimpeiros para a região de Klondike em Yukon, no noroeste do Canadá.

A Cozinha

No meio da hora do almoço no The Grill, um restaurante popular de Manhattan, o sumiço do dinheiro da caixa registradora coloca todos os funcionários, a maioria imigrantes, sob suspeita. Entre eles está Pedro, um jovem chef mexicano talentoso e rebelde que vê seu relacionamento com Julia, uma garçonete americana, começar a se romper. À medida que os pedidos de comida se acumulam e a pressão aumenta, uma revelação inesperada mudará tudo, levando a tensão ao limite.

Apple TV+

Ruptura (Temporada 2)

Mark Scout e seus amigos descobrem as terríveis consequências de mexer com a barreira de ruptura, levando-os a um caminho de ainda mais sofrimento.

Reprodução/ Apple TV+

Amazon Prime Video

Unstoppable

Unstoppable é a inspiradora história real de Anthony Robles, que nasceu com uma perna, mas cujo espírito indomável e determinação inquebrável o capacitaram a desafiar as probabilidades e perseguir seus sonhos. Com o amor e apoio inabaláveis ​​de sua devotada mãe Judy e o incentivo de seus treinadores, Anthony luta contra a adversidade para ganhar uma vaga no time de luta livre do Arizona State.

Mas isso exigirá tudo o que ele tem, física e mentalmente, para atingir sua busca final para se tornar um campeão da NCAA.

La Liberación

Três mulheres unem forças para impedir que uma denúncia de assédio sexual contra um renomado diretor de cinema venha à tona. Esta missão controversa as levará até as portas de um grupo, que as levará a uma jornada interior: a uma vila medieval onde suas feridas patriarcais são representadas.

Los Tinelli

Esta série documental-reality dará ao público uma espiada na vida profissional e privada do apresentador de TV Marcelo Tinelli e sua família, com a série começando com os preparativos para uma festa de fim de ano repleta de estrelas em sua mansão exclusiva em Punta del Este, Uruguai.