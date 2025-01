Com ponte prestes a ser interditada, DNIT asfalta rota alternativa que dá acesso à balsa

A ponte sobre o rio Caeté, localizada no km 10 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, será completamente interditada no próximo sábado (18). Em razão disso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está providenciando uma balsa para garantir a travessia dos veículos.

Além da instalação da balsa, outras medidas estão sendo adotadas para minimizar os transtornos à população. Entre as iniciativas, destaca-se o asfaltamento do trecho que conecta a margem do rio Caeté à BR-364. As equipes do DNIT estão mobilizadas no local para assegurar a trafegabilidade em tempo hábil.

O asfaltamento visa evitar que veículos, como carros e motocicletas, fiquem atolados no referido trecho, garantindo maior segurança e fluidez no tráfego.

Nos últimos anos, o DNIT monitorou de forma contínua a situação estrutural da ponte sobre o rio Caeté e identificou problemas que poderiam comprometer sua estabilidade. Por esse motivo, a interdição total foi definida como medida preventiva para evitar riscos de desabamento.

Os taxistas que fazem a linha entre Manoel Urbano e Sena Madureira manifestaram preocupação com a situação, especialmente em relação ao tempo adicional que a travessia pela balsa deverá exigir. “As viagens deverão se prolongar um pouco mais, mas precisamos nos adaptar”, comentou um dos profissionais.

Diariamente, centenas de veículos transitam pela ponte do Caeté com destinos como Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e outros municípios do Vale do Juruá.